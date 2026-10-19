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Italie-La police interpelle plusieurs centaines de manifestants accusés de pillage
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 17:37

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La police italienne a interpellé 271 individus lors des troubles survenus dimanche à Milan, ont déclaré lundi les autorités, après une deuxième journée de manifestations contre la dégradation des services publics et la hausse du coût de la vie.

La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau après que de nombreux manifestants cagoulés ont incendié des poubelles et pillé des magasins, tels que les enseignes de sport Decathlon et Arc'teryx ou encore celle de téléphonie Vodafone, selon des images diffusées à la télévision.

Parmi les personnes emmenées au poste de police, trente-deux ont été placées en garde à vue, dont vingt-trois mineurs et treize ressortissants étrangers. Vingt-huit autres individus ont été déférés devant les autorités judiciaires.

Ces incidents font suite à des affrontements similaires survenus samedi dans des villes du nord, notamment Bologne, Brescia, Bergame et Turin, où vingt-huit manifestants ont été arrêtés, selon la police.

(Rédigé par Sara Rossi et Cristina Carlevaro; Version français Rihab Latrache)

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3 commentaires

  • 18:04

    Bah ! La simultanéité de ces différentes émeutes dans plusieurs pays européens ne sont pas des coïncidences... Sans tomber dans le complotisme, il faut creuser pour savoir si " des agents de l'étranger" ne sont pas à la manœuvre.

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