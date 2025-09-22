Italie: la croissance du PIB 2023 réévaluée à 1%

( AFP / DAMIEN MEYER )

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a été réévaluée à 1% pour l'année 2023, contre 0,7% estimé jusqu'ici, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Istat a revu le PIB 2023 à la hausse de 11,2 milliards d'euros en intégrant notamment des données définitives sur l'emploi et les résultats des entreprises. Il atteint près de 2.143 milliards d'euros.

L'Istat a également revu légèrement à la hausse le PIB pour l'année 2024, de 7,4 milliards d'euros. Mais la croissance pour l'année reste estimée à 0,7%.

La croissance a été à la fois poussée par la demande nationale (+0,6%) et la demande extérieure (+0,1%). Du côté de l'offre, la valeur ajoutée a augmenté dans l'agriculture (+2%), dans le bâtiment (+1,1%) et dans les services (+0,8%), tandis qu'elle est restée stable dans l'industrie, précise l'Istat.

Le ministère italien de l'Economie s'est dit "satisfait" de ces chiffres, en particulier de la hausse de la croissance constatée en 2023.

L'Istat prévoit un ralentissement de la croissance en 2025, à 0,5% sur l'ensemble de l'année en cours.

L'Italie a déjà vu son PIB baisser de 0,1% au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, en raison d'une baisse de tous les secteurs, à l'exception des services, stationnaires.

Le gouvernement italien avait divisé par deux début avril ses prévisions de croissance pour l'année 2025 en raison de la hausse des droits de douane imposée par les Etats-Unis, tablant sur une progression annuelle du PIB de 0,6%, contre 1,2% attendu précédemment.