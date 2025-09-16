information fournie par Boursorama avec AFP • 16/09/2025 à 11:20

Italie: l'inflation en août confirmée à 1,6% sur un an

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à 1,6%, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat), en confirmant sa première estimation du 29 août.

L'inflation dans la péninsule s'élevait à 1,7% sur un an en juillet, déjà en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) de 2% d'inflation.

Cette baisse est principalement imputable aux prix des produits énergétiques réglementés et non réglementés, des services de communication et des produits alimentaires transformés, y compris l'alcool, précise l'Istat.

A contrario, les prix des produits alimentaires non transformés, des services de loisirs et de transport ont progressé.

La hausse de l'indice d'inflation --calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA)-- s'établit à 1,6% en août sur un an, contre 1,7% en juillet.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'inflation en Italie devrait se situer en moyenne autour de 1,7% en 2025, avant de "converger vers l'objectif de la BCE de 2% en 2026", écrivait-il dans une note fin mai.