Italie-L'aéroport de Catane de nouveau fermé à cause des cendres de l'Etna

Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, ont de nouveau été suspendus samedi en raison des cendres générées par l'Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, qui avait déjà perturbé l'activité de l'aéroport plus tôt dans le mois et en août, a annoncé l'opérateur de l'infrastructure.

Toutes les arrivées à l'aéroport, le cinquième plus important d'Italie, en termes de trafic passagers, seront suspendues jusqu'à dimanche 10h00 GMT, a précisé l'opérateur aéroportuaire SAC.

(Cristina Carlevaro, Version française Benoit Van Overstraeten)