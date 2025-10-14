Italie-Israël : un match sous haute tension, sur et en dehors du terrain
Le match devient presque secondaire.
Ce mardi soir, la ville d’Udine accueille le match entre l’Italie et Israël pour les qualifications à la Coupe du monde. Si les Italiens sont en pleine galère pour se qualifier, les regards seront surtout tournés à l’extérieur du stade. Une grande manifestation est prévue dans la ville , où 10 000 personnes souhaitent apporter leur soutien au peuple palestinien , avec pour mot d’ordre « Montrer à Israël le carton rouge ». …
CDB pour SOFOOT.com
