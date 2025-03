Italie: enquête sur les chemins de fer pour avoir entravé l'arrivée de SNCF Voyages

Le gendarme italien de la concurrence a ouvert vendredi une enquête pour abus de position dominante à l'encontre de la compagnie des chemins de fer Ferrovie dello Stato (FS), soupçonnée d'avoir entravé l'entrée de son concurrent français SNCF Voyages sur les lignes à grande vitesse en Italie.

( AFP / ANDREAS SOLARO )

"L'accès à l'infrastructure ferroviaire nationale et, par conséquent, l'entrée du nouvel opérateur SNCF Voyages Italia sur le marché du transport de passagers à grande vitesse semblent ralentis, voire entravés", a indiqué l'autorité dans un communiqué.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestionnaire des voies ferrées et filiale de FS, est soupçonné d'avoir mis en oeuvre une "stratégie d'exclusion" concernant "l'attribution des capacités d'infrastructure" à SNCF Voyages Italia, poursuit-elle.

Le gendarme de la concurrence et la police financière ont effectué des inspections dans les bureaux de RFI, Ferrovie dello Stato ainsi que de Trenitalia et Italo, "qui étaient considérés comme étant en possession d'éléments utiles à l'enquête".

Ferrovie dello Stato a réagi en assurant dans un communiqué que ses sociétés "ont pleinement coopéré" avec l'autorité de la concurrence et "auront l'occasion de démontrer la justesse de leur conduite au cours de la procédure".

Actuellement, SNCF Voyages "n'opère que sur la ligne internationale Milan-Turin-Paris et ne dessert pas d'autres destinations nationales", précise l'autorité.

Toutefois, la SNCF avait annoncé en juin dernier son intention d'élargir son offre en Italie à partir de 2026 avec l'ouverture de plusieurs liaisons intérieures sur la grande vitesse, envisageant d'atteindre 15% des parts de marché d'ici 2030.

Elle compte proposer à terme neuf allers-retours par jour entre Turin, Milan, Rome et Naples et quatre allers-retours entre Turin et Venise, qu'elle exploitera grâce à 15 rames des nouveaux TGV M dont les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2025.

En proposant des liaisons à grande vitesse entre les principales villes italiennes, la SNCF attaque ainsi sur son pré carré Trenitalia, qui s'est elle implantée en France fin 2021.

- "Comportement obstructif" -

Dans cette optique, SNCF Voyages Italia a demandé en juillet 2023 à Rete Ferroviaria "l'attribution de capacités adéquates sur le réseau à grande vitesse", indique le gendarme de la concurrence.

La SNCF avait formulé une demande pour un accord cadre avec le gestionnaire RFI pour une durée de 15 ans.

Dans la foulée, SNCF Voyages Italia a cependant déploré que Rete Ferroviaria "ait eu un comportement obstructif" visant à "entraver l'accès à l'infrastructure ferroviaire", relève l'autorité.

Ainsi, "RFI aurait eu recours à des +critères de priorité+ qui favoriseraient systématiquement les opérateurs historiques déjà présents sur le marché de grande vitesse au détriment des nouveaux entrants", poursuit-elle.

En Italie, SNCF Voyages sera en concurrence avec Trenitalia, qui détient environ deux tiers des parts de marché de la grande vitesse, mais aussi NTV, qui appartient à l'armateur italo-suisse MSC et fait rouler ses trains sous la marque Italo.

L'Italie a été le premier pays européen à ouvrir son réseau ferroviaire à la concurrence dès 2004.