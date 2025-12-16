Italie-Des milliers d'empreintes de dinosaures découvertes près d'un site des JO de Milan-Cortina

Des paléontologues italiens ont découvert des milliers d'empreintes de dinosaures sur une paroi rocheuse à plus de 2.000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le parc national du Stelvio, une découverte qui, selon eux, compte parmi les sites les plus riches au monde en ce qui concerne la période du Trias.

Les traces, dont certaines atteignent 40 cm de large et portent des marques de griffes, s'étendent sur environ cinq kilomètres dans la vallée glaciaire de haute altitude de Fraele, près de Bormio (Lombardie), l'un des sites des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

"C'est l'un des sites d'empreintes les plus grands et les plus anciens d'Italie, et l'un des plus spectaculaires que j'ai vus en 35 ans", a déclaré Cristiano Dal Sasso, paléontologue au Musée d'histoire naturelle de Milan, lors d'une conférence de presse organisée mardi au siège de la région de Lombardie.

Les experts pensent que les empreintes ont été laissées par des troupeaux d'herbivores à long cou, probablement des platéosaures, il y a plus de 200 millions d'années. La région était alors une lagune chaude, idéale pour que les dinosaures se promènent le long des plages, laissant des traces dans la boue près de l'eau.

"Les empreintes ont été laissées lorsque les sédiments étaient encore mous, sur les vastes zones de marée qui entouraient l'océan Téthys", a déclaré Fabio Massimo Petti, ichnologue au musée MUSE de Trente, lors de cette même conférence de presse.

"Les boues, aujourd'hui transformées en roches, ont permis de préserver des détails anatomiques remarquables des pieds, comme les empreintes des orteils et même des griffes", a-t-il ajouté.

Lorsque la plaque africaine s'est progressivement déplacée vers le nord, refermant et asséchant l'océan Téthys, les roches sédimentaires qui formaient le fond marin ont été plissées, créant ainsi les Alpes.

Les experts ont indiqué que les empreintes fossilisées de dinosaures sont passées d'une position horizontale à une position verticale sur un versant de montagne repéré par un photographe animalier en septembre.

"Les sciences naturelles offrent aux Jeux de Milan-Cortina 2026 un cadeau inattendu et précieux provenant d'époques lointaines", a déclaré Giovanni Malagò, président du comité d'organisation des Jeux, aux journalistes.

Bormio doit accueillir du ski alpin et du ski-alpinisme pendant les JO.

La zone n'étant pas accessible par des sentiers, des drones et des technologies de télédétection seront nécessaires pour l'étudier.

(Reportage de Giancarlo Navach et Giselda Vagnoni, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)