Italie : des enfants jouent au foot dans la rue, la police verbalise leurs parents
Et après on s’étonnera qu’ils crient « ACAB ! » au stade…
C’est un fait divers inattendu qui est venu troubler l’île vénitienne de Murano la semaine dernière. Quatorze gamins d’une douzaine d’années tapaient un petit foot tranquille dans la rue, sauf qu’ils ont été dénoncés à la police par un habitant du quartier de l’ancienne Conterie, au motif que les jeux de ballons étaient interdits sur la placette où se tenait la partie. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
