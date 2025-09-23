 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Italie : des enfants jouent au foot dans la rue, la police verbalise leurs parents
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 00:22

Italie : des enfants jouent au foot dans la rue, la police verbalise leurs parents

Italie : des enfants jouent au foot dans la rue, la police verbalise leurs parents

Et après on s’étonnera qu’ils crient « ACAB ! » au stade…

C’est un fait divers inattendu qui est venu troubler l’île vénitienne de Murano la semaine dernière. Quatorze gamins d’une douzaine d’années tapaient un petit foot tranquille dans la rue, sauf qu’ils ont été dénoncés à la police par un habitant du quartier de l’ancienne Conterie, au motif que les jeux de ballons étaient interdits sur la placette où se tenait la partie.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
