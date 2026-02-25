information fournie par Boursorama avec AFP • 25/02/2026 à 08:10

Italie: chiffre d'affaires en hausse pour TIM en 2025

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'opérateur téléphonique italien TIM a publié mardi un chiffre d'affaires 2025 en légère hausse (+2,7%), avec un endettement en baisse.

Le chiffre d'affaires, pour cette première année en tant que TIM, de l'ex-Telecom Italia a atteint 13,7 milliards d'euros, selon ces résultats préliminaires conformes aux prévisions.

L'augmentation a été plus nette au Brésil (+4,6% à 4,2 milliards d'euros) que sur le marché italien (1,9%).

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 3,7 milliards d'euros en 2025, avec une hausse de 6,4% sur un an.

"TIM présente aujourd'hui une structure financière renforcée, une rentabilité accrue et une génération de trésorerie durable", a souligné dans un communiqué le directeur général du groupe, Pietro Labriola.

"Cela nous permet de définir une politique de rémunération disciplinée et cohérente avec les objectifs de long terme."

L'endettement du groupe est passé sous les 7 milliards d'euros, contre 7,3 milliards fin 2024.

Le groupe prévoit une nouvelle croissance du chiffre d'affaires de 2 à 3% en 2026, ainsi qu'une croissance similaire de l'Ebitda, entre 5 et 6%. Il a confirmé qu'il comptait verser des dividendes sur l'année 2026.

La direction du groupe doit valider ses résultats complets le 11 mars et présenter sa stratégie lors d'une journée pour les investisseurs au cours du second semestre 2026.