Italie-Au moins huit blessés après qu'une voiture a percuté des piétons à Modène

(Actualisé avec nouveau bilan, déclaration du maire, réactions de Meloni et Salvini)

Au moins huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, samedi après qu'une voiture a percuté des piétons dans le centre-ville de Modène, dans le nord du pays, a déclaré la police.

Le conducteur, un homme de 30 ans né à Bergame, a tenté de fuir après que la voiture s'est encastrée dans une vitrine d'un commerce, a déclaré Massimo Mezzetti, le maire de la ville à la télévision RaiNews 24.

Le conducteur a attaqué à l'arme blanche un des piétons qui tentaient de l'arrêter avant d'être interpellé par les forces de l'ordre.

L'homme recevait des traitements pour des troubles psychiatriques, selon une source au sein du ministère italien de l'Intérieur.

"Il semble que le conducteur a délibérément dirigé le véhicule sur le trottoir, percutant plusieurs personnes", a déclaré Massimo Mezzetti.

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a exprimé sur X sa "solidarité" avec les victimes.

Matteo Salvini, leader du Parti de la Ligue anti-immigration a souligné sur X également les origines nord-africaines de l'homme, le qualifiant de "criminel de seconde génération".

(Reportage de Sara Rossi; version française Zhifan Liu)