Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages

Plusieurs bateaux transportant des membres des familles d'otages israéliens quittent le port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

"Mayday! Mayday! Mayday! Nous avons besoin de toute l'aide internationale pour secourir les otages", a lancé Yehouda Cohen, père d'un otage et membre de ce groupe parti à bord de trois bateaux du port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, puis rejoints en mer par plusieurs autres embarcations.

Plus de 20 personnes, proches des otages, ont embarqué dans ces bateaux parés de drapeaux jaunes, de la couleur pour cette action symbolique, prévue de s'achever le matin-même, en faveur du retour des captifs.

M. Cohen, une des figures de proue parmi les familles des otages, a accusé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de pas faire assez pour les sauver.

"Le gouvernement de Netanyahu agit de manière à les tuer, cherchant à faire la guerre sur toute la bande de Gaza, mettant les otages en danger", a-t-il affirmé en anglais dans un mégaphone.

M. Netanyahu doit présider jeudi en fin d'après-midi une réunion du cabinet de sécurité pour décider de la suite de la guerre dans le territoire palestinien.

"Le temps presse, nos proches ne peuvent plus attendre. Soit nous les ramenons chez eux maintenant, soit nous les perdons à jamais", a réaffirmé le Forum des familles d'otages dans un communiqué mercredi soir.

Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 par le Hamas et ses alliés, 49 restent otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.