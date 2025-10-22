Israël-Un projet de loi sur l'annexion de la Cisjordanie franchit une première étape

Une proposition de loi prévoyant l'application du droit israélien en Cisjordanie occupée, ce qui reviendrait à annexer le territoire palestinien, a franchi une première étape à la Knesset mercredi.

Le Parlement israélien devra se prononcer à quatre reprises en faveur du texte pour que celui-ci soit définitivement approuvé, un processus qui devrait prendre du temps s'il est mené à son terme.

Ce premier vote a coïncidé avec la visite à Jérusalem du vice-président américain JD Vance, un mois après que le président Donald Trump a déclaré qu'il ne permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie.

Le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a pas voté en faveur de la proposition de loi, présentée par des élus qui ne sont pas issus de sa coalition gouvernementale. Des membres du parti ultranationaliste du ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, et du parti sioniste religieux du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, on en revanche apporté leur soutien au texte.

La proposition de loi a été approuvée par 25 voix contre 24, sur les 120 sièges que compte la Knesset.

Une partie des alliés politiques de Benjamin Netanyahu réclament depuis des années l'annexion d'au moins une partie de la Cisjordanie en invoquant des liens bibliques et historiques entre le peuple juif et ces terres.

Le Premier ministre israélien a lui-même brandi la menace d'une annexion après l'annonce de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par plusieurs pays occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, en septembre, mais il a semblé renoncer à ce projet après les objections émises par Donald Trump.

Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des "accords d'Abraham" négociés par Donald Trump lors de son premier mandat, ont averti le mois dernier que l'annexion de la Cisjordanie constituait à leurs yeux une ligne rouge.

La pétromonarchie du Golfe a réitéré mercredi son opposition à toute initiative israélienne en ce sens.

Le Hamas a dénoncé de son côté le vote intervenu mercredi à la Knesset et les projets d'annexion israéliens, disant y voir "le visage hideux de l'occupation coloniale".

(Reportage de Maayan Lubell, rédigé par Sharon Singleton et Aidan Lewis ; version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)