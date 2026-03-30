Israël-Le Parlement approuve le budget 2026, dit un porte-parole

Le Parlement israélien a approuvé le budget 2026, a fait savoir dans la nuit de dimanche à lundi un porte-parole de la Knesset, ce qui permet au gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'écarter la perspective d'élections anticipées, dans un contexte de guerres livrées par Israël au Moyen-Orient.

Si les élus de la Knesset n'étaient pas parvenus à s'accorder sur un budget, des élections législatives anticipées auraient été déclenchées dans un délai de 90 jours.

D'après les derniers sondages d'opinion, Benjamin Netanyahu aurait été battu en cas de scrutin anticipé.

Il est attendu que les élections législatives se tiennent en octobre prochain, même si aucune date n'a pour l'heure été confirmée. Benjamin Netanyahu a dit par le passé que le scrutin pourrait avoir lieu en septembre.

(Steven Scheer; version française Jean Terzian)