Israël-Le bloc Netanyahu en tête, forte progression des partis arabes

(Résultats actualisés §2)

par Steven Scheer, Rami Ayyub et Lina Obeid

Benjamin Netanyahu et sa coalition étaient en tête mercredi après dépouillement de près des trois quarts des bulletins de vote en Israël, sans toutefois réunir de majorité, au lendemain d'élections législatives marquées par une percée historique des partis arabes.

Après dépouillement de 77,6% des bulletins de vote, le Premier ministre et ses alliés ultranationalistes et ultra-orthodoxes étaient crédités de 54 sièges contre 49 pour le bloc de l'opposition dirigé par l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot et 17 sièges, un record, pour les partis représentant les citoyens palestiniens d'Israël.

Le rapport de forces au sein de la nouvelle Knesset, le parlement monocaméral israélien qui compte 120 élus, devrait encore évoluer au fur et à mesure du décompte mais la victoire semble désormais hors de portée pour le bloc Eisenkot, pourtant donné au coude-à-coude avec le camp Netanyahu dans les sondages préélectoraux.

Son alliance d'opposition, qui s'étend de la gauche à l'extrême droite laïque, devra renoncer à son principal objectif commun, tourner la page Netanyahu, à moins de consentir à s'allier aux partis arabes, une hypothèse exclue par de nombreux membres de sa coalition.

Même dans ce scénario, le Premier ministre sortant, âgé de 77 ans, au pouvoir après 19 années de mandat cumulées (1996-1999, 2009-2021, depuis 2022), devrait continuer à assurer l'intérim pendant des semaines ou des mois, lors des longues tractations qui s'annoncent pour mettre sur pied une coalition à même de gouverner, ou jusqu'à d'éventuelles nouvelles élections.

La commission électorale centrale israélienne a déclaré qu'il faudrait attendre jeudi avant la publication des résultats définitifs du scrutin, le premier depuis le choc des attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023.

Face à l'incertitude des résultats et la perspective d'un gouvernement fragile, la Bourse de Tel Aviv a cédé plus de 3% et le shekel environ 1,6% face au dollar.

"UN GOUVERNEMENT FORT, UN GOUVERNEMENT DE DROITE"

"Nous devons établir un gouvernement fort, un gouvernement de droite", a déclaré Benjamin Netanyahu aux militants de son parti le Likoud lors d'un discours prononcé après 03h00 du matin (01h00 GMT) à Jérusalem, en se posant comme le garant de la sécurité du pays.

Benjamin Netanyahu a souligné les succès militaires d'Israël et ce qu'il a décrit comme une "opportunité historique" d'"éliminer la menace existentielle iranienne aux côtés de notre partenaire le président [américain Donald] Trump", lequel a publiquement affiché son soutien au Premier ministre israélien.

Gadi Eisenkot a de son côté reconnu que Benjamin Netanyahu resterait à la tête du pays comme Premier ministre par intérim tout en estimant qu'il avait perdu la confiance du peuple.

"N'oubliez pas que vous ne servez que l’État et les intérêts des citoyens d’Israël (...). Ne vous avisez pas d’utiliser la sécurité d’Israël à des fins politiques", a lancé le dirigeant du parti centriste Yashar, qui a perdu son fils de 25 ans et deux neveux dans la guerre de Gaza.

Ces élections législatives étaient les premières organisées depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023 qui ont fait 1.200 morts dans le sud d'Israël. La guerre déclenchée en représailles par Israël a coûté la vie à 74.000 Palestiniens.

Le scrutin avait de fait valeur de référendum après le traumatisme du 7-octobre, alors que Benjamin Netanyahu a été vivement critiqué pour n'avoir pu empêcher l'attaque et que les politiques de sa coalition ont aggravé l'isolement d'Israël sur la scène internationale.

Mais le soutien qu'il a obtenu mardi auprès d'une majorité d'électeurs juifs confirme le basculement d'une bonne partie de l'opinion vers son discours en faveur d'un nationalisme assumé, de la colonisation des territoires palestiniens occupés, sans égard pour les critiques de la communauté internationale.

De leur côté, les partis religieux ultranationalistes dirigés par Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich devraient obtenir 13 sièges selon les projections, sans enregistrer de progression dans les urnes.

LES PARTIS ARABES EN ARBITRES

Benjamin Netanyahu affirme avoir rendu Israël et le monde plus sûrs en éliminant les principaux dirigeants du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran. Le centre-gauche, qui a dominé la vie politique israélienne pendant un demi-siècle et négocié avec les Palestiniens, n'a désormais plus qu'une poignée d'élus et quasiment aucun parti juif à l'exception des Démocrates, parti issu de la fusion du Parti travailliste et de Meretz, ne défend aujourd'hui la solution à deux Etats.

À l'instar de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot s'oppose ainsi à la création d'un Etat palestinien. Il s'est toutefois montré critique envers les violences commises par les colons juifs à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, lesquelles sont en forte recrudescence depuis 2023.

L'une des surprises du scrutin, marqué par une forte participation de 77,7%, la plus forte depuis 1988 et sept points de pourcentage de plus qu'en 2022, est la percée des partis représentant la minorité arabe, qui ont fait campagne contre le Premier ministre et ses alliés d'extrême droite.

Ils pourraient jouer le rôle d'arbitres mais Gadi Eisenkot, chef du parti centriste Yashar, semble tiède à l'idée de toute alliance avec eux, une hypothèse par ailleurs totalement exclue par son allié d'extrême droite laïque Avigdor Lieberman.

Au siège de la "Liste unifiée" - une alliance regroupant plusieurs partis arabes -, des sifflets et des applaudissements ont retenti à l’annonce des sondages de sortie des urnes, lors d’une soirée marquée par un taux de participation sans précédent de la minorité arabe d'Israël, qui représente un cinquième environ de la population du pays.

"Nous rejetons l'occupation et le racisme, et nous resterons ici", a déclaré Faten Gattas, candidat de la Liste unifiée, lors d'une intervention au siège de l'alliance, à Nazareth.

(Avec Rami Ayyub à Jérusalem, rédigé par Tom Perry, Michael Georgy et Lincoln Feast; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)