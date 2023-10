Israël-Hamas : Jean-Luc Mélenchon porte plainte pour des menaces de mort

La cheffe des députés insoumis Mathilde Panot a par ailleurs indiqué qu'au moins "une quinzaine de parlementaires ont été menacés de mort".

Jean-Luc Mélenchon à Châteauneuf-sur-Isère, le 25 août 2023. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le parquet de Paris a annoncé mercredi 18 octobre l'ouverture d'une enquête après une plainte déposée par le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon pour des appels téléphoniques malveillants et menaces de mort, en lien avec le conflit Israël-Hamas. Ni l'entourage du leader insoumis ni son avocate n'ont répondu dans l'immédiat à l' AFP .

Selon le parquet, la plainte date du 14 octobre. La brigade de répression de la délinquance faite aux personnes a été saisie des investigations. D'après Libération , qui a relayé en premier l'information, le numéro de téléphone de l'Insoumis a été publié sur un site d'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon a reçu par la suite des dizaines d'appels et de messages de menaces. Ses coordonnées postales et téléphoniques y étaient toujours accessibles mercredi, "manifestement extraites du fichier d'une administration publique", selon le journal.

"Évidente et totale solidarité avec Jean-Luc Mélenchon", a déclaré sur X (ex-Twitter) mercredi soir le patron du Parti socialiste Olivier Faure, même si les deux hommes sont en froid au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

Une quinzaine de parlementaire insoumis menacés

Jean-Luc Mélenchon est sous le feu des critiques depuis qu' il a refusé de qualifier le mouvement islamiste palestinien Hamas d'organisation "terroriste" , après son attaque il y a dix jours contre Israël. Plus largement, mardi lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot avait indiqué qu'au moins "une quinzaine de parlementaires ont été menacés de mort".

Elle avait précisé que "trois des nôtres sont sous raid téléphonique avec des appels absolument constants. Un des nôtres dont la famille a été visée et directement menacée de mort, et au moins une quinzaine de parlementaires sont directement menacés de mort. À chaque fois nous déposons des plaintes".

L'attaque sans précédent du Hamas a fait plus de 1.400 morts en Israël, pour la plupart des civils tués le jour de l'attaque du Hamas, qui a aussi enlevé 199 personnes selon l'armée israélienne. Côté palestinien, au moins 3.478 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes de représailles sur la bande de Gaza, selon les autorités locales du Hamas, qui ne précisent pas si ce bilan inclut les victimes d'un tir de roquette sur un hôpital gazaoui mardi soir.

La guerre entre le Hamas et Israël a replongé la gauche française dans une crise profonde. Déchirés sur leurs valeurs, les partis de la Nupes s'accusent mutuellement de rompre leur fragile union.