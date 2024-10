Israël frappe au coeur de Beyrouth et poursuit son offensive au Sud-Liban

Poursuite des hostilités entre le Hezbollah et les forces israéliennes au Liban

par Timour Azhari et Ari Rabinovitch

Israël a bombardé le centre de Beyrouth aux premières heures de jeudi et a dit avoir tué 15 combattants du Hezbollah dans le sud du Liban, où l'Etat hébreu a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre le mouvement chiite pro-iranien avec le lancement d'une intervention terrestre en début de semaine.

L'armée israélienne, qui a subi mercredi ses plus lourdes pertes en un an d'affrontements avec le Hezbollah avec la mort de huit soldats dans des combats au sol au Sud-Liban, a dit avoir mené une frappe aérienne de précision sur Beyrouth.

L'Autorité islamique de santé, liée au mouvement chiite libanais, a déclaré que sept membres de son personnel, dont deux médecins, avaient été tués dans ce bombardement.

Des journalistes de Reuters ont déclaré avoir entendu une puissante explosion et une source au sein des services de sécurité a dit qu'un immeuble du quartier de Bachoura, près du siège du parlement dans le centre de la capitale libanaise, avait été visé.

Israël n'avait jamais frappé aussi près du coeur de Beyrouth depuis le début des échanges de tirs avec le Hezbollah au lendemain de l'attaque du Hamas palestinien dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre 2023.

Les responsables de la santé libanais ont indiqué que sept personnes avaient en outre été blessées dans cette attaque. Une photo circulant sur des groupes Whatsapp libanais, que Reuters n'a pas pu authentifier dans l'immédiat, montre un immeuble fortement endommagé dont le premier étage est en feu.

"NOUVELLE NUIT SANS SOMMEIL À BEYROUTH"

Des responsables de la sécurité libanais ont affirmé que trois missiles avaient également visé Dahiyeh, banlieue sud de Beyrouth, où le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a été tué la semaine dernière dans un bombardement israélien.

"Une nouvelle nuit sans sommeil à Beyrouth. A compter les explosions qui secouent la ville. Pas de sirène d'alerte. Sans savoir ce qui va se passer ensuite. Seule cette incertitude devant nous. L'anxiété et la peur sont omniprésentes", a écrit Jeanine Hennis-Plasschaert, coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, sur le réseau X.

Israël a déclaré avoir aussi tué 15 membres du Hezbollah dans une frappe sur un bâtiment municipal de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, d'où ils opéraient.

L'armée israélienne, qui a annoncé mardi le lancement de "raids terrestres ciblés" contre le mouvement chiite dans le sud du Liban, a enjoint aux habitants des localités libanaises frontalières qui ont évacué leurs domiciles de ne pas rentrer chez eux jusqu'à nouvel ordre. "Les raids des [Forces de défense israéliennes] se poursuivent", a déclaré le porte-parole de l'armée Avichay Adraee jeudi sur X.

Plus de 1.900 personnes ont été tuées et plus de 9.000 autres blessées en près d'un an de conflit entre Israël et le Hezbollah, essentiellement depuis mi-septembre, selon les autorités libanaises. Plus d'un million de Libanais ont été déplacés.

Après la mort d'Hassan Nasrallah, l'Iran a tiré plus de 180 missiles contre Israël mardi, sa plus importante attaque jamais lancée contre l'Etat hébreu. Téhéran a ensuite assuré que cet assaut était terminé mais Israël et les Etats-Unis ont prévenu qu'il ne resterait pas sans réponse.

LE PRÉSIDENT IRANIEN AVERTIT ISRAËL

L'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad al Thani, a appelé jeudi à des efforts sérieux pour parvenir à un cessez-le-feu afin de mettre un terme à l'"agression" israélienne au Liban. Lors d'une intervention au sommet du Dialogue pour la coopération asiatique à Doha, il a ajouté qu'aucune paix ne serait possible au Moyen-Orient sans l'avènement d'un Etat palestinien.

Les événements en cours constituent un "génocide collectif" et le Qatar a toujours dénoncé l'"impunité" d'Israël, a-t-il dit.

S'exprimant dans ce même forum, le président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde contre le "silence" accompagnant le "bellicisme" israélien.

"Toute sorte d'attaque militaire, d'acte terroriste ou de franchissement de nos lignes rouges se heurtera à une réaction déterminée de nos forces armées", a-t-il dit.

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que les Etats-Unis ne soutiendraient pas des frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes dans le cadre de la riposte promise par l'Etat hébreu après la salve de tirs de missiles de l'Iran contre son territoire.

Les rebelles houthis du Yémen, alignés sur l'Iran comme le Hezbollah, ont parallèlement revendiqué jeudi des attaques de drones contre Tel Aviv, affirmant que l'opération avait atteint ses objectifs.

Israël a dit avoir intercepté un objet aérien suspect dans le centre de son territoire.

