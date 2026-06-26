Israël et le Liban signent un accord-cadre après des négociations sous l'égide des US

(Actualisé avec déclarations et détails)

Israël et le Liban ont signé un accord-cadre à Washington vendredi après plusieurs jours de négociations pour mettre fin aux combats entre l'Etat hébreu et la milice du Hezbollah, alliée de l'Iran.

L'ambassadrice libanaise aux Etats-Unis, Nada Moawad, et son homologue israélien, Yechiel Leiter, ont signé le document tripartite avec les Etats-Unis au département d'Etat à Washington.

"Aujourd'hui, nous avons franchi la première étape d'un parcours qui sera sans aucun doute difficile mais qui est important, essentiel et nécessaire", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, avant la signature du texte.

Aucun détail n'a filtré sur les termes de l'accord-cadre.

"L'accord-cadre tripartite que nous avons signé aujourd'hui est une première étape vers la restauration de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, la sécurisation et la cessation finale des hostilités, permettant à notre peuple de retourner sur ses terres et aux Libanais de vivre en paix, en sécurité et en prospérité, a déclaré Nada Moawad.

Les négociations portaient notamment sur un projet pilote de retrait partiel des forces israéliennes du sud du Liban, sous la supervision des Etats-Unis. Les forces armées libanaises prendraient alors le contrôle d'une zone prédéfinie dont se retirerait Tsahal.

(Daphne Psaledakis; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)