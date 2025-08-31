Israël envisage d'annexer la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance de la Palestine

par Maayan Lubell

Israël envisage d'annexer la Cisjordanie occupée en réponse à la possible reconnaissance d'un État palestinien par la France et d'autres pays, ont déclaré trois responsables israéliens.

Selon un autre responsable, ce projet va être discuté plus en détail dimanche en fin de journée lors d'une réunion du conseil de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, principalement consacrée à la guerre dans la bande de Gaza.

Les responsables israéliens n'ont pas dit si une éventuelle annexion concernerait l'ensemble du territoire occupé depuis 1967 ou tout ou partie des colonies juives qui y sont établies, par exemple dans la vallée du Jourdain.

Toute initiative en ce sens susciterait la colère des Palestiniens et une vive condamnation d'une grande partie de la communauté internationale.

Ni les services de Benjamin Netanyahu, ni un porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, n'ont répondu aux sollicitations de Reuters.

Benjamin Netanyahu a renoncé en 2020 à son projet d'annexer les colonies juives et la vallée du Jourdain au profit d'une normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn dans le cadre des "accords d'Abraham" négociés par le président américain Donald Trump au cours de son premier mandat.

Vivement critiquées pour la conduite de la guerre à Gaza, les autorités israéliennes sont furieuses de l'engagement de la France, du Royaume-Uni, de l'Australie ou encore du Canada de reconnaître officiellement un État palestinien lors d'un sommet organisé dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre.

(Version française Tangi Salaün)