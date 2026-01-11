 Aller au contenu principal
Israël en état d'alerte face à la possibilité d'une intervention américaine en Iran-sources
information fournie par Reuters 11/01/2026 à 07:14

Israël est en état d'alerte maximale face à la possibilité d'une intervention américaine en Iran, alors que les autorités de Téhéran sont confrontées à une vague de contestation à travers le pays, selon trois sources israéliennes au fait de la question.

Les sources, présentes lors de consultations de sécurité tenues par Israël durant le week-end, n'ont pas précisé ce que signifiait, en pratique, "l'état d'alerte maximale".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué la possibilité d'une intervention américaine en Iran lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, a déclaré une source israélienne présente durant la conversation.

Un responsable américain a confirmé que la conversation avait eu lieu sans toutefois dire quels sujets avaient été abordés.

Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours que les Etats-Unis étaient prêts à intervenir pour défendre les manifestants en Iran en cas de répression violente des autorités de Téhéran.

(Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
