Israël élargit sa campagne terrestre au Liban-Sud

L'armée israélienne a dit lundi mener des incursions "limitées et ciblées" dans de nouveaux secteurs du Liban-Sud, accentuant ses opérations terrestres contre le Hezbollah.

Lors d'un point de presse, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de Tsahal, a déclaré que l'armée avait étendu sa zone d'opération, sans préciser jusqu'où les troupes israéliennes progresseraient au Liban, ni si les soldats occuperaient de nouvelles positions.

L'armée israélienne, qui occupe cinq positions au Liban-Sud depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, a lancé une campagne de bombardements massifs qui ont fait plus de 800 morts au Liban et contraint plus de 800.000 personnes à quitter leurs foyers, en réponse à des tirs de roquettes et de drones par le Hezbollah en soutien à l'Iran.

L'armée israélienne a également entamé des opérations terrestres dans la zone frontalière. Selon des sources proches des services de sécurité libanais, elle a encerclé ce week-end le village de Khiam, situé à 6 km de la frontière.

Le Liban et Israël sont censés entamer dans les prochains jours des pourparlers afin de parvenir à un cessez-le-feu durable et au désarmement du Hezbollah, ont déclaré dimanche deux responsables israéliens à Reuters.

Beyrouth avait constitué une délégation la semaine dernière en vue d'éventuelles négociations, mais des responsables libanais ont dit à Reuters ce week-end qu'ils n'avaient reçu aucune confirmation de la tenue d'une réunion.

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, le Hezbollah devait se retirer du sud du Liban et l'armée libanaise devait prendre le relais; en échange, Israël devait cesser de bombarder le Liban.

Mais Israël affirme que le Liban n'a jamais respecté sa part de l'accord et a continué à mener des frappes aériennes quasi quotidiennes contre ce qu'il présente comme des positions et des dépôts d'armes du Hezbollah.

(Rédigé par Alexander Cornwell à Tel Aviv et Maya Gebeily à Beyrouth ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)