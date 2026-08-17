Israël: des tensions devant un café pendant le shabbat révèlent les fractures de la société

Des manifestants ultra-orthodoxes protestent contre l'ouverture durant le shabbat, jour de repos hebdomadaire juif, d'un café tandis que des militants laïques organisent une contre-manifestation à Jérusalem, le 15 août 2026 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

En ce jour de shabbat, l'Israélienne Alma Ronen a troqué son uniforme de l'armée pour un t-shirt et un jean, et voudrait profiter de son jour de repos pour aller au café. Mais comme chaque semaine depuis juin, des ultra-orthodoxes cherchent à l'en dissuader.

Vêtus de costumes noirs, des dizaines d'hommes et d'adolescents scandent "Shabbat!" aux abords du café Basimta, situé non loin de leur quartier.

En face, fort contraste avec les pancartes roses des juifs laïcs. Les contre-manifestants sifflent pour couvrir les cris de leurs opposants, l'un brandissant un carton sur lequel on lit : "Notre droit sacré de boire du café".

Dans le centre de Jérusalem, le café est depuis deux mois au coeur d'un conflit entre laïcs et ultra-orthodoxes: ces derniers en réclament la fermeture pendant le shabbat, repos hebdomadaire observé par les juifs du vendredi soir au samedi soir.

Pendant cette période, la religion juive interdit de travailler, de circuler en voiture, d'allumer ou d'éteindre l'électricité.

Chargée de tensions, la scène illustre deux facettes de la société israélienne, appelée aux urnes le 27 octobre, pour des élections législatives qui constitueront un référendum pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Atteinte à la foi"

Des manifestants ultra-orthodoxes protestent contre l'ouverture durant le shabbat, jour de repos hebdomadaire juif, d'un café tandis que des militants laïques organisent une contre-manifestation à Jérusalem, le 15 août 2026. ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Le dirigeant israélien, lui-même laïc, s'appuie sur le soutien des juifs ultra-orthodoxes depuis près de deux décennies. A la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, il a permis à cette communauté de renforcer son influence.

Aya Lewkowicz, membre du mouvement "Pink Front" venue de Tel-Aviv pour aider samedi à protéger le café de Jérusalem, estime qu'il appartient à chaque Israélien de respecter ou non le shabbat.

"Chacun devrait être libre de se reposer comme il le souhaite et ne pas se voir imposer (une conduite) par une petite minorité soutenue par le gouvernement", dit-elle.

"Les orthodoxes sont des parasites (...) Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent du gouvernement", fustige Amit Yair, 77 ans, en attendant sa commande, ajoutant craindre une théocratie.

"Ils disent que nous sommes sur la terre de Dieu mais veulent tuer tout ce qui s'y trouve pour en faire un Etat halakhique", un terme désignant un Etat soumis à la loi juive.

"Je ne veux pas que mes enfants voient un café ouvert en sortant de la maison" pendant le shabbat, lance un juif orthodoxe à un de ses opposants.

Des manifestants ultra-orthodoxes protestent contre l'ouverture durant le shabbat, jour de repos hebdomadaire juif, d'un café tandis que des militants laïques organisent une contre-manifestation à Jérusalem, le 15 août 2026. ( AFP / AHMAD GHARABLI )

"Ce n'est pas que je ne te respecte pas, mais cela porte atteinte à la foi de ma famille. Quand on dit qu'on est juif, cela implique un engagement", ajoute-t-il.

Les manifestants ultra-orthodoxes approchés par les journalistes ont refusé de s'exprimer, expliquant que cela contreviendrait aux règles du shabbat.

Nombre d'Israéliens laïcs supportent mal le fait que les juifs ultra-orthodoxes bénéficient d'allocations pour leurs études religieuses et, grâce au soutien de M. Netanyahu, sont exemptés de service militaire.

L'armée du pays, engagé sur plusieurs fronts depuis l'attaque sans précédent en Israël du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023, a pourtant besoin de davantage de soldats.

"Colère"

Des manifestants ultra-orthodoxes protestent contre l'ouverture durant le shabbat, jour de repos hebdomadaire juif, d'un café tandis que des militants laïques organisent une contre-manifestation à Jérusalem, le 15 août 2026. ( AFP / AHMAD GHARABLI )

"Je ressens de la colère au fond de moi à l'idée que seules certaines personnes soient obligées d'accomplir leur service militaire", explique Alma Ronen, qui a combattu à Gaza et dans le sud du Liban.

La question de la conscription est devenue un thème phare de la campagne électorale, les principaux rivaux de M. Netanyahu s'étant engagés à mettre fin à l'exception faite aux ultra-orthodoxes.

Parmi les juifs israéliens, 53% se considèrent comme totalement ou en partie laïcs, selon une étude publiée l'année dernière par le centre Jewish People Policy Institute. Le traumatisme de l'attaque du 7 octobre 2023, la plus meurtrière de l'histoire du pays, a toutefois poussé davantage d'Israéliens vers la religion.

Mais selon Shlomit Ravitsky Tur Paz, directrice du programme "Religion et Etat" de l'Institut israélien pour la démocratie (IDI), la société israélienne s'est progressivement sécularisée, avec davantage de services disponibles pendant le shabbat.

Dans le même temps, elle note que les juifs pratiquants représentant une part de plus en plus importante de la population, du fait d'une forte natalité chez les juifs ortodoxes. Ceux-ci représentent 14,3% de la population d'Israël, selon une étude de l'IDI.

Des Israéliens attablés dans le café Basimta, alors que manifestants ultra-orthodoxes protestent contre l'ouverture durant le shabbat, jour de repos hebdomadaire juif et que des militants laïques organisent une contre-manifestation à Jérusalem, le 15 août 2026. ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Après plusieurs heures, les manifestants ultra-orthodoxes ont quitté les lieux. Ils seront de retour la semaine prochaine, et la file d'attente au café, chaque samedi plus longue que la précédente, aussi.