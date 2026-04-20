Israël condamne la profanation d'un crucifix par un soldat au Sud-Liban

Le ministre israélien des Affaires étrangères et l'armée ont condamné lundi la profanation d'un crucifix brisé par un soldat israélien dans un village chrétien du sud du Liban.

Une photo diffusée en ligne au cours du week-end montre un soldat frappant avec le côté non tranchant d'une hache une sculpture de Jésus crucifié, tombée de sa croix. Elle a été publiée par Younis Tirawi, qui se présente comme un journaliste palestinien et a également publié des images de ce qui semble être des agissements répréhensibles de soldats israéliens à Gaza.

Reuters a vérifié que l’image a été prise à Debel, l’un des rares villages du sud du Liban où des habitants sont restés malgré une campagne militaire israélienne contre le Hezbollah, soutenu par l’Iran, lancée le 2 mars après des tirs de roquettes du groupe chiite sur Israël en soutien à Téhéran.

La croix faisait partie d’un petit sanctuaire dans le jardin d’une famille vivant à la périphérie du village, a déclaré Fadi Falfel, prêtre à Debel.

"L'un des soldats israéliens a brisé la croix et commis cet acte horrible, cette profanation de nos symboles sacrés", a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a qualifié les actes du soldat de "honteux et scandaleux". "Nous présentons nos excuses pour cet incident et à tous les chrétiens dont les sentiments ont été blessés", a déclaré Gideon Saar sur X.

L'armée israélienne a indiqué qu'une enquête était en cours sur cet incident.

"Les Forces de défense israéliennes (FDI) considèrent cet incident avec la plus grande gravité et soulignent que le comportement du soldat est totalement incompatible avec les valeurs attendues de ses troupes", a déclaré l’armée. "Les FDI travaillent à aider la communauté à remettre la statue en place."

Debel est l’un des dizaines de villages du sud du Liban actuellement sous occupation israélienne effective. Jeudi, Israël et le Liban ont convenu d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis visant à mettre fin aux combats entre Israël et le Hezbollah.

"Nous sommes confrontés à toutes sortes de crises", a déclaré Fadi Falfel.

"Nous pensions que le cessez-le-feu nous apporterait un peu de répit, mais nous sommes toujours encerclés, incapables de nous rendre en ville ou d’en sortir. Il y a des maisons à la périphérie de la ville auxquelles nous n’avons pas accès."

Les responsables militaires israéliens affirment qu'ils collaborent avec les organisations humanitaires pour répondre aux besoins humanitaires de Debel et d'autres villages.

(Maayan Lubell et Maya Gebeily, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)