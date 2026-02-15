Israël approuve un plan d'enregistrement foncier en Cisjordanie

Le cabinet israélien a approuvé dimanche de nouvelles mesures visant à renforcer le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie occupée et à faciliter l'achat de terres par les colons, une initiative que les Palestiniens ont dénoncée comme constituant une "annexion de facto".

La Cisjordanie fait partie des territoires que les Palestiniens revendiquent pour créer un futur État indépendant. Une grande partie est sous contrôle militaire israélien, avec une autonomie limitée dans certaines zones gérées par l'Autorité palestinienne (AP), soutenue par l'Occident.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui se soumettra au votes des électeurs dans le courant de l'année, affirme que la création d'un État palestinien menacerait la sécurité de l'Etat hébreu.

Sa coalition au pouvoir comprend de nombreux pro-colons qui souhaitent qu'Israël annexe la Cisjordanie, territoire conquis lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et pour lequel le pays met en avant des liens bibliques et historiques.

Les ministres ont voté en faveur du lancement d'un processus d'enregistrement foncier pour la première fois depuis 1967.

"Nous poursuivons la révolution des colonies et renforçons notre emprise sur toutes les parties de notre territoire", a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich, membre d'extrême droite du gouvernement Netanyahu.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'enregistrement foncier était une mesure de sécurité essentielle visant à garantir le contrôle, l'application de la loi et la pleine liberté d'action d'Israël dans la région afin de protéger ses citoyens et de préserver ses intérêts nationaux.

Le cabinet a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'une "réponse appropriée aux processus d'enregistrement foncier illégaux promus par l'Autorité palestinienne".

La présidence de l'Autorité palestinienne a rejeté la décision du cabinet, affirmant qu'elle constitue "une annexion de facto du territoire palestinien occupé et une déclaration du lancement de plans d'annexion visant à consolider l'occupation par le biais d'activités de colonisation illégales".

Le président américain Donald Trump a exclu une annexion israélienne de la Cisjordanie, mais son administration n'a pas cherché à freiner la construction accélérée de colonies par Israël qui, selon les Palestiniens, les prive d'un État potentiel.

La plus haute cour des Nations unies a déclaré en 2024 dans un avis consultatif non contraignant que l'occupation israélienne des territoires palestiniens et les colonies qui s'y trouvent sont illégales et doivent prendre fin dès que possible, ce qu'Israël conteste.

L'enregistrement foncier s'ajoute à une série de mesures prises au début du mois pour étendre le contrôle de l'Etat hébreu.

(Reportage Steven Scheer, Jaidaa Taha, Ahmed Elimam et Nidal al-Mughrabi, édité par Benjamin Mallet)