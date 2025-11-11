Israël accuse le Hezbollah de se réarmer au sud-Liban

L'armée israélienne a accusé mardi le groupe armé libanais Hezbollah de chercher à reconstituer ses capacités de combat dans le sud du Liban, au point de menacer la sécurité d'Israël et de remettre en cause l'accord de cessez-le-feu conclu l'an dernier.

Le porte-parole de l'armée Nadav Shoshani a déclaré que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, opérait au sud du fleuve Litani en violation de l'accord de trêve et que les forces israéliennes menaient des frappes contre des cibles appartenant au "Parti de Dieu" dans cette zone.

Lors d'un point presse, Nadav Shoshani a ajouté que le Hezbollah tentait également d'acheminer des armes depuis la Syrie et par d'autres routes vers le Liban. "Nous travaillons à empêcher cela et à bloquer les voies terrestres entre la Syrie et le Liban avec un haut niveau de succès, mais elles représentent toujours une menace pour nous", a-t-il dit.

"Nous sommes engagés à respecter l'accord mais il doit être appliqué. Nous ne reviendrons pas à la réalité du 7 octobre avec une menace de milliers de terroristes à notre frontière, à distance de marche de nos civils."

Le Hezbollah nie reconstituer ses capacités militaires dans le sud du Liban, affirmant respecter le cessez-le-feu de 2024. Il n'a pas tiré sur Israël depuis l'entrée en vigueur de la trêve, et des responsables de la sécurité libanaise ont indiqué à Reuters que le Hezbollah n'avait pas entravé les opérations de l'armée libanaise visant à localiser et confisquer les armes du groupe dans le sud du pays.

Cependant, le Hezbollah a rejeté les appels à un désarmement complet.

Israël pousse l'armée libanaise à se montrer plus pugnace dans le désarmement du Hezbollah en fouillant les habitations privées du sud à la recherche d'armes, selon des responsables libanais et israéliens.

L'armée libanaise espère pouvoir déclarer le sud du Liban exempt d'armes du Hezbollah d'ici fin 2025, mais refuse de fouiller les domiciles privés par crainte de raviver les tensions civiles et de compromettre une stratégie de désarmement jugée prudente mais efficace, ont précisé des responsables libanais à Reuters.

Affaibli par une guerre d'un an qui s'est traduite par une incursion israélienne dans le sud du Liban appuyée par des frappes aériennes massives, le Hezbollah conserve néanmoins une influence considérable dans la population chiite notamment et sur le système politique libanais, fondé sur le confessionnalisme.

(Steven Scheer à Jérusalem et Maya Gebeily à Beyrouth; version française Nicolas Delame)