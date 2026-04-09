Israël a approuvé des dizaines de colonies supplémentaires en Cisjordanie-ONG

par Nidal al-Mughrabi et Ali Sawafta

LE CAIRE/TAYASIR, Cisjordanie, 9 avril (Reuters) - I sraël a approuvé l'implantation de dizaines de colonies juives supplémentaires en Cisjordanie occupée, a déclaré jeudi le groupe de surveillance israélien Peace Now, une décision qui intervient dans un contexte de violences accrues perpétrées par les colons contre les Palestiniens à travers le territoire.

Dans un communiqué, Peace Now note que le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas formellement annoncé ces 34 nouvelles colonies, pour la plupart des antennes situées dans des zones reculées.

La décision, prise par le gouvernement ultra-nationaliste le 1er avril, a été rapportée jeudi par de nombreux médias locaux, lesquels ont indiqué avoir reçu l'autorisation du censeur militaire de l'Etat hébreu pour publication.

Le projet d'installation de colonies supplémentaires est une "violation flagrante du droit international", ont dénoncé les services de la présidence de l'Autorité palestinienne.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services de Benjamin Netanyahu. Le Conseil de Yesha, association qui représente les colons israéliens de Cisjordanie occupée, n'a pas répondu pour l'heure à une demande de commentaire.

Les colonies d'Israël en Cisjordanie occupée sont illégales au regard du droit international et doivent être retirées dès que possible, a dit l'an dernier la Cour internationale de justice (CIJ).

Quelque 500.000 colons juifs se sont installés en Cisjordanie occupée, où résident plus de 3 millions de Palestiniens.

Le gouvernement ultra-nationaliste de Benjamin Netanyahu, en place depuis décembre 2022, a supervisé une expansion sans précédent des colonies juives en Cisjordanie occupée, une démarche que le ministre israélien des Finances, Belazel Smotrich, a décrite comme destinée à "enterrer" l'idée d'un quelconque Etat palestinien.

En parallèle, les violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens se sont amplifiées.

Mercredi, un Palestinien de 28 ans a été tué lors d'une attaque de colons contre le village de Tayasir, près de Tubas, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

L'armée israélienne a déclaré qu'un soldat qui n'était pas en service a fait feu contre un Palestinien lors de jets de pierre près de Tayasir, sans que l'on ne puisse déterminer dans l'immédiat si ce soldat était également impliqué dans l'attaque des colons.

Les colons ont commencé à attaquer les habitants de Tayasir après avoir établi des antennes il y a environ un mois près du village, ont rapporté des habitants.

"Ils ne veulent pas nous laisser une quelconque place", déplore Houssam Abdel Latif Wahdan, agriculteur de 65 ans, qui dit avoir été attaqué mercredi soir par plus d'une dizaine de colons. "Si je n'avais pas réussi à m'échapper, ils m'auraient tué", a-t-il ajouté.

Israël impute de longue date les attaques de colons à une "minorité marginale", ce que la plupart des ONG et des habitants contestent. L'Etat hébreu rejette également l'idée que les territoires qu'il a conquis lors de la guerre de 1967 sont occupés illégalement - la quasi-totalité des pays du monde considèrent qu'il s'agit d'une occupation illégale.

(Nidal al-Mughrabi au Caire, Ali Sawafta à Tayasir, avec Pesha Magid; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)