Ismael Saibari, le Lion qui a toujours visé l’Atlas

Étincelant depuis le début du Mondial, Ismael Saibari n’en finit plus d’impressionner avec le Maroc. Avant très certainement de prendre la direction du Bayern cet été, retour sur la trajectoire d’un binational qui n’a jamais voulu autre chose que représenter les Lions de l’Atlas.

Dans le football, tout va très vite. L’adage n’est plus à démontrer, mais demandez donc à Ismaël Saibari ce qu’il en pense. Il y a six mois, il était critiqué de toutes parts pour son manque de fair-play et sa tentative de chiper les serviettes d’Édouard Mendy en finale de la CAN, pour laquelle il avait présenté ses excuses mais avait aussi été suspendu puis blanchi ; aujourd’hui, il est l’une des attractions du Mondial américain, où il a déjà planté trois buts en autant de rencontres.

Leader offensif d’une équipe marocaine qui fait plus que défendre son statut de demi-finaliste en titre, il s’apprête à faire face aux Pays-Bas en seizièmes de finale, pays qui l’a vu exploser au plus haut niveau, où il détient déjà trois couronnes nationales avec le PSV Eindhoven, et qui vient de l’élire meilleur joueur Eredivisie. Auréolé d’une CAN des moins de 23 ans en 2023 et, officiellement, de la dernière CAN, celui qui s’apprête à changer de dimension en filant au Bayern Munich – qu’il a certainement choqué en C1 cette saison – continue une progression qui n’a jamais cessé de s’écrire avec les Lions de l’Atlas en toile de fond.…

Propos de Nasser Larguet recueillis par JF

Par Julien Faure pour SOFOOT.com