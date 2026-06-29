 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ismael Saibari, le Lion qui a toujours visé l’Atlas
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 11:57

Ismael Saibari, le Lion qui a toujours visé l’Atlas

Ismael Saibari, le Lion qui a toujours visé l’Atlas

Étincelant depuis le début du Mondial, Ismael Saibari n’en finit plus d’impressionner avec le Maroc. Avant très certainement de prendre la direction du Bayern cet été, retour sur la trajectoire d’un binational qui n’a jamais voulu autre chose que représenter les Lions de l’Atlas.

Dans le football, tout va très vite. L’adage n’est plus à démontrer, mais demandez donc à Ismaël Saibari ce qu’il en pense. Il y a six mois, il était critiqué de toutes parts pour son manque de fair-play et sa tentative de chiper les serviettes d’Édouard Mendy en finale de la CAN, pour laquelle il avait présenté ses excuses mais avait aussi été suspendu puis blanchi ; aujourd’hui, il est l’une des attractions du Mondial américain, où il a déjà planté trois buts en autant de rencontres.

Leader offensif d’une équipe marocaine qui fait plus que défendre son statut de demi-finaliste en titre, il s’apprête à faire face aux Pays-Bas en seizièmes de finale, pays qui l’a vu exploser au plus haut niveau, où il détient déjà trois couronnes nationales avec le PSV Eindhoven, et qui vient de l’élire meilleur joueur Eredivisie. Auréolé d’une CAN des moins de 23 ans en 2023 et, officiellement, de la dernière CAN, celui qui s’apprête à changer de dimension en filant au Bayern Munich – qu’il a certainement choqué en C1 cette saison – continue une progression qui n’a jamais cessé de s’écrire avec les Lions de l’Atlas en toile de fond.…

Propos de Nasser Larguet recueillis par JF

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Neymar peut jouer plus de 15 minutes » selon Carlo Ancelotti
    « Neymar peut jouer plus de 15 minutes » selon Carlo Ancelotti
    information fournie par So Foot 29.06.2026 13:02 

    Pause fraîcheur comprise ? En conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué que la situation de Neymar évoluait très bien et que le numéro 10 de la Seleção progresse jour après jour . « C’est dommage qu’il n’ait pas pu s’entraîner tout le temps où il était avec ... Lire la suite

  • Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets
    Un autre arbitre français raccroche cartons et sifflets
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:45 

    Encore un coup de sifflet final pour un arbitre. Tout comme Stéphanie Frappart l’avait annoncé la semaine dernière, Benoît Bastien va mettre fin à sa carrière d’arbitre , selon Vosges Matin . Après quinze piges à faire régner la loi sur le rectangle vert, il devrait ... Lire la suite

  • Un Lionel avec l'Argentine jusqu'en 2031 ?
    Un Lionel avec l'Argentine jusqu'en 2031 ?
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:41 

    Lui sera là… avec Messi ? Le sélectionneur de l’ Albiceleste , Lionel Scaloni, est sur le point de prolonger son contrat avec l’Argentine jusqu’en 2031 . Un accord verbal entre les deux parties existerait déjà et la Fédération argentine aurait clairement annoncé ... Lire la suite

  • On connait l'arbitre de France-Suède
    On connait l'arbitre de France-Suède
    information fournie par So Foot 29.06.2026 12:23 

    L’homme en noir sera un homme orange. Après un Australien, un Canadien et un Anglais, c’est désormais un Néerlandais qui arbitrera les Bleus face à la Suède. En effet, Danny Makkelie a été désigné par la FIFA pour diriger le seizième de finale des Tricolores, ce ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank