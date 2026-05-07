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Un retour de taille côté Strasbourg
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 20:31

Un retour de taille côté Strasbourg

Un retour de taille côté Strasbourg

C’est l’heure du du-du-du-duel. Alors que Strasbourg pourrait connaitre sa première finale européenne s’il parvient à remonter son retard à la Meinau face au Rayo Vallecano, Gary O’Neil a décidé de jeter toutes ses forces dans la bataille .

Valentín Barco titulaire

Indisponible depuis la mi-avril et absent lors du match aller, Valentín Barco fait son retour au meilleur des moments pour les Strasbourgeois. Pas d’interrogation sur sa forme physique pour le tacticien anglais qui a donc décidé de le titulariser comme meneur de jeu . En revanche pas d’Emmanuel Emegha à la pointe de l’attaque alsacienne, blessé aux ischios-jambiers face à Toulouse dimanche (1-2). Côté Rayo en revanche, pas de changement pour Iñigo Pérez par rapport à son onze de départ lors de la demi-finale aller.…

LB pour SOFOOT.com

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