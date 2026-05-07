Plus de suspense autour de la date de la finale de Première Ligue

Plus de suspense autour de la date de la finale de Première Ligue

Paris pourrait bien être une fête. Alors que la Première Ligue a rendu son verdict mercredi, la LFFP a annoncé que la finale des play-offs du championnat se tiendra le vendredi 29 mai à 21h , veille de la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal.

Casse-tête pour l’Europe

Alors que les demi-finales opposeront l’OL Lyonnes à Nantes et le Paris FC au PSG le 16 mai prochain, le classement final de ces play-offs aura son incidence sur les équipes qualifiées en Coupe d’Europe la saison prochaine . Comme chaque année depuis désormais trois ans, c’est l’équipe la mieux classée au terme de la saison régulière qui accueillera la finale, les deux dernières éditions s’étaient jouées au Groupama Stadium et Lyon avait été sacré.…

LB pour SOFOOT.com