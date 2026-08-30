Islande-Une courte majorité défavorable aux discussions d'adhésion à l'UE, le décompte se poursuit

(Actualisé avec détails, photo, TV disponibles)

Une courte majorité d'électeurs islandais s'oppose à la reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE), selon les résultats préliminaires du référendum organisé à ce sujet relayés dimanche par la chaîne de télévision publique RUV.

Après le dépouillement de 152.000 bulletins, 50,1% des électeurs sont défavorables à la proposition du gouvernement de relancer les négociations, tandis que 49,9% se sont prononcé pour cette proposition, a rapporté RUV.

Aucune information concernant la participation au scrutin n'était disponible, alors que 270.000 personnes sont inscrites sur les listes électorales en Islande.

Un résultat définitif pourrait n'intervenir qu'en milieu de journée dimanche, ont des responsables des élections. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 22h00 GMT samedi.

Une victoire du "oui" serait bien accueillie à Bruxelles, certains responsables estimant que l'Islande présente peu de risque et que la position géographique de l'île est attractive alors que la question de la sécurité dans l'Arctique prend de plus en plus d'importance.

VOIR AUSSI:

LE POINT sur le référendum en Islande sur les négociations d'adhésion à l'UE. (Full Story)

(Tom Little et Johan Ahlander à Reykjavik et Stine Jacobsen et Louise Rasmussen à Copenhagen; version française Camille Raynaud)