Islande-Rejet du projet de reprise des négociations d'adhésion à l'UE, selon la chaîne RUV

(Actualisé avec précisions, déclarations de responsables, contexte)

Les Islandais ont rejeté dimanche la proposition du gouvernement d'une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE) à l'issue du référendum organisé samedi, selon les projections de la chaîne de télévision publique RUV.

Après le dépouillement de la quasi totalité des bulletins de votes, seuls manquant à l'appel les résultats définitifs d'une circonscription du sud-ouest du pays, le "non" est largement en tête, à plus de 52%. D'après RUV, le décompte de ces votes ne devrait pas changer le résultat final.

Si la victoire du camp du "non" se confirme, cela constituerait une déception à Bruxelles, car certains responsables avaient présenté l'Islande, cet État insulaire de 400.000 habitants, comme un cas à faible risque susceptible d'atténuer le scepticisme à l'égard de l'élargissement de l'UE.

Le cas islandais devait aussi renforcer stratégiquement le bloc communautaire alors que la question de la sécurité dans l'Arctique prend de plus en plus d'importance.

Le gouvernement avait présenté son projet d'adhésion comme un moment décisif, "maintenant ou jamais", et la Première ministre Kristrun Frostadottir avait déclaré aux électeurs en août qu'un "non" mettrait fin à toutes les spéculations autour de l'UE.

Le gouvernement doit tenir une conférence de presse à 13h00 (13h00 GMT).

Les partisans du "oui" affirment que l'adhésion à l'UE pourrait faire baisser le niveau des taux d'intérêt et offrir davantage de sécurité dans un monde perturbé par la guerre en Ukraine et par les déclarations du président américain Donald Trump concernant l'annexion du Groenland, île située entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique.

Le principal taux directeur de la banque centrale islandaise est de 8%, contre 2,25% pour celui de la Banque centrale européenne (BCE).

"Cela ne résoudrait pas les problèmes structurels de l'Islande, mais cela pourrait devenir un catalyseur pour une économie plus saine", a déclaré Vilhjalmur Hilmarsson, chef économiste chez Viska, un syndicat professionnel islandais de premier plan.

Les partisans du "non", de leur côté, soutiennent que l'adhésion à l'UE menacerait la souveraineté de l'île et ses zones de pêche.

Dans la réglementation européenne, les quotas de pêche sont établis, entre autres, en fonction des pratiques de pêche historiques. Certains responsables islandais ont déclaré que l'Islande conserverait donc le contrôle de ses eaux, aucun pays de l'UE n'y ayant pratiqué la pêche depuis des décennies.

La cheffe de l'opposition, Gudrun Hafsteinsdottir, qui a mené la campagne du "non", a déclaré que les arguments économiques en faveur du "oui" étaient exagérés.

"Ce ne sont pas des problèmes que Bruxelles va résoudre pour nous. Ce sont des problèmes que les responsables politiques islandais doivent résoudre", a-t-elle affirmé.

L'Islande a déposé sa candidature à l'UE en 2009, après l'effondrement de son système bancaire l'année précédente. Quatre années de négociations plus tard, un gouvernement eurosceptique a suspendu le processus en 2013.

VOIR AUSSI:

LE POINT sur le référendum en Islande sur les négociations d'adhésion à l'UE. (Full Story)

(Tom Little et Johan Ahlander à Reykjavik et Stine Jacobsen et Louise Rasmussen à Copenhagen; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)