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Islande-Le "non" en passe de l'emporter dans le référendum sur l'UE
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 10:06
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(Actualisé avec nouveau décompte, précisions et contexte)

Le nombre de voix en faveur du "non" se renforçait dimanche en matinée à l'issue du référendum organisé samedi en Islande sur une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE) alors que cinq des six circonscriptions ont communiqué leurs résultats définitifs, selon les projections de la chaîne de télévision publique RUV.

Après le dépouillement de 188.500 bulletins sur les 270.000 inscrits, 52,5% des électeurs s'opposent à la proposition du gouvernement de relancer les négociations, tandis que 47,5% y sont favorables, a rapporté RUV.

Aucune information concernant la participation au scrutin n'était disponible.

Dans les résultats définitifs communiqués figurent notamment ceux des deux districts de la capitale et seul manque pour le moment ceux du sud-ouest, selon RUV.

Les résultats définitifs et fiables pourraient ne pas être disponibles avant 12h00 GMT, ont indiqué les responsables électoraux alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 22h00 GMT samedi.

Une victoire du "non" constituerait une déception à Bruxelles, car certains responsables avaient présenté l'Islande comme un cas à faible risque qui pourrait contribuer à atténuer le scepticisme à l'égard de l'élargissement de l'UE et à renforcer stratégiquement le bloc alors que la question de la sécurité dans l'Arctique prend de plus en plus d'importance.

Le gouvernement avait présenté son projet d'adhésion comme un moment décisif, "maintenant ou jamais", et la Première ministre Kristrun Frostadottir avait déclaré aux électeurs en août qu'un "non" mettrait fin à toutes les spéculations autour de l'UE.

Les partisans du "oui" affirment que l'adhésion à l'UE pourrait faire baisser le niveau des taux d'intérêt et offrir davantage de sécurité dans un monde perturbé par la guerre en Ukraine et par les déclarations du président américain Donald Trump concernant l'annexion du Groenland, île située entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique.

Les partisans du "non", de leur côté, soutiennent que l'adhésion à l'UE menacerait la souveraineté de l'île et ses zones de pêche.

L'Islande a déposé sa candidature à l'UE en 2009, après l'effondrement de son système bancaire l'année précédente. Quatre années de négociations plus tard, un gouvernement eurosceptique a suspendu le processus en 2013.

VOIR AUSSI:

LE POINT sur le référendum en Islande sur les négociations d'adhésion à l'UE. (Full Story)

(Tom Little et Johan Ahlander à Reykjavik et Stine Jacobsen et Louise Rasmussen à Copenhagen; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)

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