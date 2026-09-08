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Islande-L'ambassadeur US convoqué après que Trump a publié une carte montrant le pays sous le drapeau USA
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:18
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L'Islande a convoqué lundi l'ambassadeur des Etats-Unis après que le président américain Donald Trump a publié sur son réseau social une image montrant l'île et d'autres pays recouverts du drapeau des États-Unis, a rapporté la chaîne publique islandaise RUV.

La carte montrait les États-Unis, le Canada, le Groenland, l'Islande, le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes recouverts du drapeau américain, l'ensemble du territoire portant la mention "United States of America" (États-Unis d'Amérique).

Donald Trump a publié cette image lundi sur sa plateforme Truth Social sans fournir d'explication.

La ministre islandaise des Affaires étrangères, Thorgerdur Gunnarsdottir, a convoqué Billy Long, l'ambassadeur des États-Unis en Islande, qui n'a pris officiellement ses fonctions que le mois dernier, selon RUV.

"Nous avons clairement fait savoir que cette publication était tout à fait inappropriée", a déclaré le ministère islandais des Affaires étrangères à la chaîne.

Le département d'État américain, les ambassades des États-Unis à Copenhague et à Reykjavik, ainsi que le consulat américain à Nuuk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les déclarations de Donald Trump selon lesquelles les États-Unis devaient acquérir le Groenland, un territoire danois semi-autonome, ont suscité cette année des tensions entre Washington et Copenhague, tous deux membres fondateurs de l'Otan, et plus largement dans toute l'Europe.

Fin août, l'Islande a voté contre la reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE) à l'issue d'un référendum.

Les partisans de l'ouverture de négociations avaient notamment avancé l'argument d'une moindre fiabilité des Etats-Unis pour expliquer la nécessité d'un rapprochement avec l'Union européenne.

Le publication de Donald Trump est survenue quelques heures après que la Commission européenne a annoncé un investissement de 200 millions d'euros au Groenland, à l'occasion d'une visite de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, s’exprimant auprès de l'agence de presse danoise Ritzau à Nuuk, a déclaré que le message du gouvernement et du peuple groenlandais avait toujours été le même.

"Le gouvernement et le peuple groenlandais ont répété à maintes reprises qu'ils ne voulaient pas devenir américains”, a-t-elle déclaré. "J'espère que personne n'en doute, ni aux États-Unis ni dans le reste du monde."

(Rédigé par Stine Jacobsen ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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