Islamabad a transmis à Téhéran une proposition américaine pour mettre fin au conflit

Le Pakistan a transmis à l'Iran une proposition américaine pour mettre un terme au conflit en cours, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters, qui ajoute que le lieu d'éventuels pourparlers entre Washington et Téhéran n'est pas encore déterminé.

La Turquie et le Pakistan sont les pays envisagés pour accueillir ces discussions, selon la source s'exprimant sous couvert d'anonymat, qui n'a pas précisé si cette proposition faisait partie du "plan de paix" en 15 points évoqué par Donald Trump.

(Parisa Hafezi; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)