Irvin Cardona devient international
Destination rêvée.
À 28 ans, Irvin Cardona va enfin découvrir le frisson d’un maillot national . Pas celui des Bleus, malgré un passage par toutes les sélections de jeunes, mais celui… de Malte . L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, révélé à Brest entre 2019 et 2023, a profité de ses origines maltaises – héritées de son arrière-grand-père – pour rejoindre la sélection dirigée par Emilio De Leo.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
