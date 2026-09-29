Iraqi Airways va reprendre ses vols vers l'Iran en octobre après avoir obtenu une « dérogation spéciale »

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(Ajout d'une source au sein du ministère irakien des Transports au paragraphe 5)

Iraqi Airways s'apprête à reprendre ses vols vers l'Iran en octobre, a déclaré mardi le ministère irakien des Transports, après une suspension des vols due aux sanctions américaines restreignant les services aux compagnies aériennes iraniennes.

Le ministère a précisé que l’Irak avait obtenu une dérogation spéciale permettant à Iraqi Airways d’assurer des liaisons vers l’Iran.

L’Irak avait suspendu vendredi les vols à destination et en provenance de l’Iran conformément aux sanctions américaines, et le gouvernement avait sollicité des dérogations pour les voyages liés au pèlerinage, aux soins médicaux et à l’éducation.

Le ministère des Transports a précisé que les liaisons du mois prochain partiraient dans un premier temps de la ville sainte chiite de Najaf, une fois les exigences réglementaires et techniques remplies.

Une source au sein du ministère irakien des Transports a précisé que cette dérogation avait été accordée par le Trésor américain et qu'elle serait valable pendant un mois. Le nombre de vols autorisés n'a pas encore été déterminé, a ajouté cette source.

Cette annonce intervient après que Reuters a rapporté lundi que l’administration Trump s’apprêtait à accorder une dérogation d’un mois du Trésor américain permettant à Iraqi Airways d’assurer des vols entre l’Iran et Najaf, une dérogation plus permanente pouvant suivre.

Bagdad avait proposé des garanties, notamment le contrôle des passagers et le partage d’informations, ainsi que des mesures visant à empêcher que ces vols ne soient utilisés pour transporter des armes, des personnes soumises à des sanctions ou des fonds illicites, a déclaré à Reuters une source directement informée du dossier.