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Iraqi Airways va reprendre ses vols vers l'Iran en octobre après avoir obtenu une « dérogation spéciale »
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte)

Iraqi Airways s'apprête à reprendre ses vols vers l'Iran en octobre, a déclaré mardi le ministère irakien des Transports, après une suspension des vols due aux sanctions américaines restreignant les services aux compagnies aériennes iraniennes.

Le ministère a précisé que l'Irak avait obtenu une dérogation spéciale autorisant Iraqi Airways à assurer des liaisons vers l'Iran.

L'Irak avait suspendu vendredi les vols à destination et en provenance de l'Iran conformément aux sanctions américaines, et le gouvernement avait sollicité des dérogations pour les voyages liés au pèlerinage, aux soins médicaux et à l'éducation.

Le ministère des Transports a précisé que les liaisons du mois prochain partiraient dans un premier temps de la ville sainte chiite de Najaf, une fois les exigences réglementaires et techniques remplies.

Cette annonce intervient après que Reuters a rapporté lundi que l’administration Trump s’apprêtait à accorder une dérogation d’un mois du Trésor américain permettant à Iraqi Airways d’assurer des vols entre l’Iran et Najaf, une dérogation plus permanente pouvant suivre.

Bagdad avait proposé des garanties, notamment le contrôle des passagers et le partage d’informations, ainsi que des mesures visant à empêcher que ces vols ne soient utilisés pour transporter des armes, des personnes faisant l’objet de sanctions ou des fonds illicites, a déclaré à Reuters une source directement informée du dossier.

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