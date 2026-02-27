Iran-Washington appelle le régime iranien à libérer tous les citoyens américain

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a appelé vendredi l'Iran à libérer tous les citoyens américains détenus par le régime iranien, qu'il a désigné comme un Etat soutenant les détentions abusives.

"Le régime iranien doit arrêter de prendre en otage et libérer tous les Américains injustement détenus en Iran, des mesures qui pourraient mettre fin à cette désignation et aux actions associées", a déclaré Marco Rubio dans un communiqué.

(Reportage par Ismail Shakil; version française Zhifan Liu)