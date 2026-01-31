Iran-Une fuite de gaz responsable de l'explosion à Bandar Abbas-média d'état

(Actualisé avec chef des pompiers)

L'explosion qui s'est produite samedi dans le port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, faisant au moins un mort et 14 blessés, aurait été causée par un fuite de gaz, a déclaré le chef local des pompiers, cité par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

"Il s'agit d'une évaluation préliminaire. Mes collègues fourniront plus de détails dans les prochaines heures", a ajouté Mohammad Amin Liaqat, chef des pompiers, dans une vidéo publiée par Mehr.

Les médias d'Etat iraniens ont rapporté plus tôt que l'explosion a fait un mort et 14 blessés.

Le port de Bandar Abbas se trouve sur le détroit d'Ormouz, entre l'océan Indien et le Golfe, par lequel transite environ 20% du commerce maritime de pétrole.

Cette explosion survient dans un contexte de tensions exacerbées entre l'Iran et les Etats-Unis, qui amassent des forces dans la région après la répression sanglante des manifestations à Téhéran et dans de nombreuses autres villes du pays.

Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées dans une explosion de gaz survenue dans la ville d'Ahvaz, près de la frontière irakienne, a rapporté le quotidien d'État Tehran Times. Aucune autre information n'était disponible dans l'immédiat.

L'agence de presse semi-officielle Tasnim a également démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles un commandant de la marine du corps des Gardiens de la révolution avait été pris pour cible.

Les Gardiens de la révolution, corps d'élite du régime iranien, ont démenti les rumeurs sur la mort du chef de leur marine, selon les médias d'Etat.

Ces derniers ont déclaré que l'explosion faisait l'objet d'une enquête, sans plus d'informations.

Il n'a pas été possible de joindre les autorités iraniennes dans l'immédiat.

Deux responsables israéliens ont déclaré à Reuters qu'Israël n'était pas impliqué dans cette explosion.

Au moins 5.000 personnes, dont 500 membres des forces de sécurité, ont été tuées dans ce mouvement de contestation, né des difficultés rencontrées par la population iranienne face à l'inflation, a dit un responsable iranien à Reuters.

Le Pentagone n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'une "armada" se dirigeait vers l'Iran. Plusieurs sources ont déclaré vendredi que Donald Trump réfléchissait à diverses options, dont des frappes ciblées contre les forces de sécurité iraniennes.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi que les Etats-Unis, Israël et certains pays européens cherchaient à exploiter les difficultés économiques de l'Iran, à nourrir l'agitation et à fournir à certains les moyens de "déchirer le pays".

Le port de Bandar Abbas a été le théâtre d'une importante explosion en avril dernier, qui a fait des dizaines de morts et plus de 1.000 blessés. La commission d'enquête avait à l'époque imputé l'explosion à des manquements dans l'application des principes de protection civile et de sécurité.

