Iran-Quelque 2.000 morts dans les manifestations, dit un responsable
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 11:55

(Actualisé avec contexte, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme)

Quelque 2.000 personnes, dont des membres des forces de sécurité, sont mortes dans les manifestations qui secouent l'Iran depuis le 28 décembre, a déclaré mardi à Reuters un responsable iranien, qui met en cause des "terroristes" pour ce bilan meurtrier.

Le mouvement de contestation, lancé par les commerçants du Grand Bazar de Téhéran protestant contre une inflation galopante et la chute du rial, a entraîné les plus importantes manifestations antigouvernementales que la République islamique ait connu depuis des années.

L'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux États-Unis, a pour sa part recensé 646 morts, dont 505 manifestants, 113 militaires ou membres des forces de sécurité et 7 passants en Iran depuis le 28 décembre, ainsi que 10.721 personnes arrêtées.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il passait en revue des "options très fortes", y compris militaires, face à la répression violente menée par le régime de Téhéran.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est déclaré mardi "horrifié" par la violence croissante des forces de sécurité iraniennes à l'encontre des manifestants.

"Ce cycle de violence effroyable ne peut se poursuivre. Le peuple iranien et ses revendications d'équité, d'égalité et de justice doivent être entendus", a-t-il dit dans un communiqué.

Interrogé sur le bilan de la répression, Volker Turk a évoqué "plusieurs centaines" de morts.

(Reportage d'Elwely Elwelly et de la rédaction de Dubaï, rédigé par Michael Georgy et Angus McDowall, avec Emma Farge à Genève, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
