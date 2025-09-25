Iran/nucléaire-Une résolution sino-russe contre le "snapback" mise au vote vendredi

La Russie et la Chine ont demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de voter vendredi sur un projet de résolution retardant de six mois le rétablissement de sanctions internationales contre l'Iran en raison de ses activités nucléaires, a-t-on appris auprès de diplomates.

Pour être adoptée, la résolution devra recueillir une majorité d'au moins neuf voix pour, sans veto de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, les trois autres membres permanents du Conseil avec la Russie et la Chine, une perspective jugée peu probable par les diplomates.

Les sanctions des Nations unies contre la République islamique doivent être réactivées samedi à 00h00 GMT, en vertu du mécanisme du "snapback" enclenché il y a un mois par les pays européens signataires (E3) de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien (France, Allemagne, Royaume-Uni).

Le groupe "E3" accuse Téhéran de ne pas respecter l'accord de 2015 visant à l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Téhéran répète de longue date que son programme nucléaire est destiné à des fins pacifiques.

Les puissances européennes ont proposé de retarder le rétablissement des sanctions pour une période pouvant aller jusqu'à six mois mais cette offre est conditionnée à une reprise des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur les sites nucléaires de l'Iran, présente l'état de ses stocks d'uranium enrichi et engage des pourparlers avec les Etats-Unis.

Des conditions que l'Iran ne s'est toujours pas engagé à remplir, selon une source diplomatique française interrogée mardi après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l'E3 et leur homologue iranien.

(Michelle Nichols, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)