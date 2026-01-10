Iran-Nouvel avertissement de Trump si Téhéran réprime violemment les manifestations

Le président américain Donald Trump a lancé vendredi un nouvel avertissement aux autorités iraniennes, alors que l'Iran en proie à vague de contestation depuis près de deux semaines.

Des organisations de défense des droits humains ont fait état de dizaines de morts victimes de la répression. La télévision publique iranienne a diffusé des images montrant des heurts et des incendies, et l'agence de presse semi-officielle Tasnim a rapporté que plusieurs policiers avaient été tués dans la nuit.

Donald Trump a déclaré la semaine dernière que les Etats-Unis étaient prêts à intervenir pour défendre les manifestants en Iran en cas de répression violente des autorités de Téhéran.

Le locataire de la Maison blanche a lancé vendredi un nouvel avertissement à Téhéran, déclarant: "Vous feriez mieux de ne pas commencer à tirer sinon nous aussi nous commencerons à tirer."

"J'espère seulement que les manifestants en Iran seront en sécurité car c'est un endroit très dangereux en ce moment", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont frappé des installations nucléaires en Iran en juin dernier, se joignant ainsi à Israël dans une brève guerre contre Téhéran.

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, a accusé plus tôt dans la journée les manifestants d'agir pour le compte de Donald Trump.

Déclenché à la fin décembre par les commerçants du Grand Bazar de Téhéran dénonçant une inflation galopante, le mouvement de protestation s'est étendu par la suite à toutes les provinces du pays, sans atteindre l'ampleur de la contestation qui avait ébranlé la République islamique en 2022 et 2023 après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini.

Les autorités iraniennes ont décidé vendredi de couper internet dans le pays. Les appels téléphoniques de l'étranger n'aboutissaient pas, des liaisons aériennes ont été annulées et les sites iraniens d'information en ligne n'étaient mis à jour que de façon erratique.

(Parisa Hafezi et la rédaction de Dubaï, rédigé par Angus McDowall; version française Camille Raynaud)