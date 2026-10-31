Iran-Le Guide suprême ordonne une riposte militaire sans "limites géographiques" face aux nouvelles menaces

Le Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a ordonné aux forces armées de son pays de riposter immédiatement et sans "limites géographiques" à toute menace ennemie, peut-on lire dans un communiqué publié samedi sur son compte Telegram officiel.

Selon Mojtaba Khamenei, l'Iran déterminera le moment et les conditions de la fin de toutes nouvelles attaques militaires ou "terroristes" de la part de ses ennemis.

Il a également demandé une actualisation de la liste des cibles militaires afin de placer les ressources "matérielles et immatérielles" américaines et israéliennes à la portée des forces iraniennes.

(Reportage Enas Alashray et Yasmine Ghania; version française Claude Chendjou)