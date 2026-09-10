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Iran-Le gouvernement opposé à un projet de loi contre "l'infiltration ennemie"
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:26
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Le gouvernement iranien s'oppose à une proposition de loi parlementaire prévoyant d'imposer des sanctions pénales plus lourdes pour toute activité considérée comme relevant de l'influence étrangère ou de l'"infiltration", a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Irna.

Cette décision semble marquer un revers pour les partisans de la ligne dure à l'origine de l'adoption d'une série de lois sécuritaires plus strictes depuis le début des bombardements israélo-américains contre la République islamique le 28 février dernier.

Le texte, soutenu par la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale, limiterait les contacts avec les médias et institutions étrangères, le partage d'informations, la coopération scientifique et autres domaines que les autorités jugeraient susceptibles de promouvoir l'influence étrangère.

(Rédaction de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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