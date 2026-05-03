Iran-La lauréate du Nobel de la paix Narges Mohammadi toujours en état critique

La lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, incarcérée en Iran, se trouvait toujours dimanche dans un état critique dans une unité de soins cardiaques du nord-ouest du pays, deux jours après son transfert de la prison vers un hôpital, a annoncé une fondation dirigée par sa famille.

La tension artérielle de Narges Mohammadi continue de fluctuer dangereusement et les soins se limitent à des tentatives de stabilisation de son état par oxygénothérapie, a précisé la Fondation Narges Mohammadi dans un communiqué.

La militante a été transférée vendredi de la prison vers un hôpital de la ville de Zanjan, dans le nord-ouest de l'Iran, après une "dégradation catastrophique" de son état de santé, comprenant notamment deux épisodes de perte totale de connaissance et une grave crise cardiaque, selon la fondation.

Âgée d'une cinquantaine d'années, Narges Mohammadi a remporté le prix Nobel de la paix alors qu'elle était détenue pour sa campagne en faveur des droits des femmes et de l'abolition de la peine de mort en Iran.

Elle a été victime d'une crise cardiaque présumée à la fin mars, selon sa famille.

"Un traitement efficace pour les pathologies de Narges Mohammadi n'est possible que si elle est transférée auprès de son équipe médicale à Téhéran", a ajouté la fondation dans son communiqué publié dimanche.

Narges Mohammadi a été condamnée à une nouvelle peine de prison de sept ans et demi, a affirmé la fondation en février, quelques semaines avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur guerre contre l'Iran. Le comité Nobel avait alors appelé Téhéran à la libérer immédiatement.

Elle avait été arrêtée en décembre après avoir dénoncé la mort de l'avocat Khosrow Alikordi; le procureur Hasan Hematifar avait déclaré à des journalistes à l'époque qu'elle avait tenu des propos provocateurs lors de la cérémonie commémorative d'Alikordi.

(Reporting by Hatem Maher)