Iran-L'UE sanctionne le ministre de l'Intérieur et des responsables du régime

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) ont sanctionné jeudi le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, et plusieurs dignitaires du régime iranien en réponse à la répression sanglante des manifestations et au soutien de Téhéran à Moscou.

Le Conseil des Affaires étrangères de l'UE indique dans un communiqué avoir "décidé aujourd'hui d'imposer des mesures restrictives sur 15 nouvelles personnes et 6 entités responsables de sérieuses violations des droits humains en Iran, à la suite de la violente répression des manifestations pacifiques".

Outre Eskandar Momeni, plusieurs responsables du système judiciaire iranien ont été sanctionnés par l'UE, dont le procureur général, Mohammad Movahedi-Azad, ainsi que plusieurs commandants et hauts dignitaires du corps iranien des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

"Ils étaient tous impliqués dans la répression violente des manifestations pacifiques et l'arrestation arbitraire de militants politiques et de défenseurs des droits de l'homme", indique le communiqué.

Au total, 257 personnes et 50 entités sont désormais visées par des sanctions de l'UE.

Parmi les entités nouvellement sanctionnées figurent l'Autorité iranienne de régulation de l'audiovisuel et des médias ainsi que des entreprises de logiciels impliquées notamment dans "des activités de censure, des campagnes de trolls sur les réseaux sociaux" ou encore "dans la diffusion de désinformation".

L'UE a également sanctionné quatre personnes et six entités liées aux programmes nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran.

"Le Conseil a décidé d'étendre l'interdiction d'exporter, de vendre, de transférer ou de fournir depuis l'UE vers l'Iran à d'autres composants et technologies utilisés dans le développement et la production de drones et de missiles", indique le communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE réunis à Bruxelles ont par ailleurs décidé d'inscrire le corps iranien des Gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne des organisations terroristes.

(Reportage de Lili Bayer et John Irish; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)