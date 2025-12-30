Iran-Face à l'agitation sociale, le gouvernement s'engage au dialogue

par Elwely Elwelly

Le gouvernement iranien a annoncé mardi vouloir dialoguer avec les représentants des manifestants qui protestent dans plusieurs villes du pays, dont Téhéran, contre la flambée des prix attisée par l'effondrement de la monnaie nationale, le rial.

Les manifestations, auxquelles auraient notamment participé des commerçants du Grand Bazar de Téhéran, ont eu lieu dimanche et lundi selon les médias d'État iraniens.

Le rial chute sous l'effet des sanctions occidentales contre l'économie iranienne. Il a atteint lundi un plus bas record d'environ 1.390.000 rials par dollar, d'après des chiffres agrégés par des plateformes en ligne.

La situation a entraîné la démission du gouverneur de la Banque centrale, Mohammad Reza Farzin.

Le président Massoud Pezeshkian a demandé lundi au ministre de l'Intérieur d'écouter les "revendications légitimes" des manifestants dans un message sur les réseaux sociaux.

La porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, a annoncé mardi la mise en place d'un mécanisme de dialogue avec les protestataires.

"Nous reconnaissons officiellement les protestations ... . Nous entendons leurs voix et nous savons qu'elles émanent d'une pression naturelle résultant de la pression exercée sur les moyens de subsistance des personnes", a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par les médias d'État.

"Nous avons des mesures fondamentales à l'ordre du jour pour réformer le système monétaire et bancaire et maintenir le pouvoir d'achat du peuple", a assuré Massoud Pezeshkian sur X.

L'Iran avait déjà été le théâtre de manifestations en 2022 contre la hausse des prix, dont celui du pain. En 2023, un mouvement de protestation consécutif à la mort d'une jeune Kurde aux mains de la police des moeurs, Mahsa Amnini, avait été violemment réprimé.

L'évocation d'un dialogue avec les protestataires marque un changement d'orientation de l'exécutif iranien.

