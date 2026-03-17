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Iran-Des centaines d'arrestations, dont 10 étrangers, pour collaboration avec "l'ennemi"
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:44

Des centaines de personnes, dont 10 étrangers, ont été arrêtées en Iran pour soupçons de collaboration avec Israël et les États-Unis, ont rapporté mardi les médias iraniens.

Le chef de la police iranienne, Ahmadreza Radan, a déclaré dimanche qu'au moins 500 personnes avaient été arrêtées depuis le début des opérations militaires israéliennes et américaines en Iran le 28 février, accusant les détenus d'avoir partagé des informations avec les adversaires de Téhéran.

Les 10 ressortissants étrangers ont été arrêtés dans la province de Khorassan Razavi, au nord-est du pays. Leurs nationalités n’ont pas été précisées dans les médias. Ils sont accusés d’avoir recueilli des informations sur des sites sensibles et préparé des opérations sur le terrain.

Un autre groupe de 55 personnes a été arrêté dans la province méridionale d'Hormozgan, a rapporté mardi l'agence de presse semi-officielle Tasnim. Les individus ont été présentés comme des "mercenaires" des États-Unis et d’Israël.

Le ministère iranien du Renseignement a par ailleurs déclaré mardi aux médias d'État que des centaines de systèmes Starlink, utiliser pour contourner le blocage d'Internet dans le pays, avaient été saisis lors d'une opération nationale. Il a rappelé que la possession de cette technologie pouvait être passible de lourdes peines.

MENACE "ENNEMIE" POUR TCHAHARCHANBÉ-SOURI

Alors que doit se tenir mardi en Iran les célébrations de Tchaharchanbé-Souri, organisées à la veille du dernier mercredi du calendrier iranien, le chef de la police du pays a également mis en garde contre la possibilité d'actions israéliennes et américaines.

Il a dit craindre que les célébrations ne servent de prétexte aux adversaires de l'Iran pour "semer l'insécurité dans le pays".

Lors de cette célébration, les Iraniens ont pour habitude d’allumer des feux d’artifice et de sauter au-dessus des flammes de feux allumés dans leurs cours ou dans les rues.

"L'ennemi pourrait chercher à provoquer des accidents, voire des victimes, par de telles actions afin d'attiser les tensions dans le pays", a déclaré Ahmadreza Radan, selon les médias d'État.

Un porte-parole des pompiers de Téhéran a également appelé la population à ne pas sortir pour la fête.

(Bureau de Dubaï ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

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