Iran-Cécile Kohler et Jacques Paris, libres, sont en route pour la France

(Actualisé avec précisions)

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, libérés de prison en novembre dernier par le régime de Téhéran après trois ans et demi de détention, "sont libres et en chemin vers le territoire français", a annoncé mardi le président Emmanuel Macron sur X.

Le chef de l'Etat remercie les autorités omanaises "pour leurs efforts de médiation".

"C'est une formidable nouvelle, je pense à leurs familles, à leurs proches, aux services de l'Etat", a déclaré par la suite Emmanuel Macron en marge d'un déplacement à Lyon.

La nouvelle de leur retour en France a été applaudie par les députés réunis à l'Assemblée nationale pour la séance des questions au gouvernement.

"Au téléphone il y a quelques instants, ils m'ont exprimé leur émotion et leur joie de retrouver bientôt leur pays et leurs proches", a rapporté le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, sur le réseau X.

Les deux ressortissants français étaient sous la protection de l'ambassade de France à Téhéran depuis leur élargissement mais n'étaient pas libres de leurs mouvements.

Le déclenchement des bombardements israélo-américains sur l'Iran, le 28 février dernier, avait compliqué encore leur situation, mais Jean-Noël Barrot avait assuré qu'ils étaient en sécurité.

Le couple avait été arrêté en mai 2022 lors d'un voyage en Iran et condamné en 2025 à de lourdes peines de prison pour "espionnage" et "complot contre la sûreté de l'Etat", notamment.

Les autorités françaises avaient accusé le régime iranien de de détenir Cécile Kohler et Jacques Paris de manière arbitraire, de les maintenir dans des conditions proches de la torture à la prison d'Evin à Téhéran et de ne pas leur assurer une protection consulaire adéquate.

(Rédigé par Nicolas Delame et Sophie Louet)