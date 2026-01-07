Iran-"Aucune indulgence" pour les manifestants, avertit le plus haut magistrat

Confronté aux manifestations les plus importantes depuis trois ans, le régime iranien a averti mercredi qu'il n'y aura "aucune indulgence pour ceux qui aident l'ennemi contre la République islamique" tout en accusant Israël et les Etats-Unis de méthodes hybrides pour déstabiliser le pays.

Téhéran est dans le viseur du président américain Donald Trump qui a menacé d'intervenir et de venir en aide aux manifestants s'ils étaient victimes de violences.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a promis de ne pas "plier face à l'ennemi".

Les manifestations ont commencé le mois dernier sous l'impulsion de commerçants du Grand Bazar de Téhéran protestant contre la chute de la monnaie locale avant de s'étendre aux étudiants puis aux villes de province, où certains manifestants scandent des slogans contre les dirigeants religieux iraniens.

"A la suite des annonces d'Israël et du président des Etats-Unis, ceux qui sortent dans les rues pour se livrer à des pillages et des émeutes n'ont aucune excuse", a déclaré le chef du système judiciaire iranien Gholamhossein Mohseni Ejei, cité par des médias d'Etat iraniens.

"A partir de maintenant, il n'y aura aucune clémence pour ceux qui aident l'ennemi contre la République islamique et le calme de la population", a-t-il déclaré.

Au moins 27 personnes ont été tuées, selon l'organisation kurde de défense des droits humains Hengaw, qui avance le chiffre de 1.500 arrestations en Iran, à l'occasion des 10 premiers jours de manifestations.

HRANA, un réseau de militants des droits humains, a fait état d'un bilan plus élevé comprenant 36 morts et plus de 2.000 arrestations.

Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces chiffres.

Les autorités iraniennes n'ont pas dévoilé de bilan officiel mais ont rapporté la mort de deux membres des services de sécurité.

Les affrontements les plus violents ont été signalés dans l'ouest du pays, marginalisé économiquement et sous le coup de surveillance accrue de la part du régime iranien du fait de manifestations passées.

BILAN ÉLEVÉ DANS L'OUEST DU PAYS

Au moins 20 manifestants ont été tués depuis le début des protestations dans les provinces orientales d'Ilam, Lorestan, Kermanshah, Fars, Chaharmahal et Bakhtiari, et Hamadan, selon Hengaw.

De nouvelles manifestations ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans la province d'Ilam, a aussi rapporté l'association.

Dans la ville d'Abdanan, une foule importante s'est rassemblée mardi soir, criant des slogans hostiles à l'encontre d'Ali Khamenei, selon une vidéo partagée sur Telegram par une chaîne baptisée Nistemanijoan rassemblant plus de 180.000 abonnés.

L'agence de presse semi-officielle Tasnim a fait état d'une foule de 300 personnes rassemblées pacifiquement mardi soir à Abdanan, scandant des slogans "anti-gouvernementaux" avant d'être dispersées par les forces de l'ordre.

Un autre média iranien, Mehr News, a rapporté que des manifestants ont pris d'assaut une épicerie, volant des sacs de riz, un produit touché par l'inflation galopante qui rend les denrées de base de plus en plus inabordables pour de nombreux Iraniens.

