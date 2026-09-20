Irak-Six Français accusés d'appartenance à l'EI jugés à Bagdad

Le procès de six ressortissants français accusés d'appartenance à l'organisation de l'Etat islamique s'est ouvert dimanche à Bagdad.

Les prévenus risquent la peine capitale s'ils sont reconnus coupables de crimes contre l'Irak et le peuple irakien, a déclaré à la cour un membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Le président du tribunal a renvoyé la prochaine audience au 5 octobre pour permettre aux avocats de la défense d'examiner le dossier.

Des représentants de l'ambassade de France étaient présents au tribunal pénal de Bagdad, a constaté un journaliste de Reuters sur place. L'ambassade n'a pas donné suite dans l'immédiat à des demandes de commentaire.

Selon deux sources judiciaires, les accusés figurent parmi les 47 Français membres de l'Etat islamique transférés depuis des prisons du nord-est de la Syrie l'année dernière, dans le cadre d'un vaste processus de transfert supervisé par les forces américaines et les autorités irakiennes.

Les six hommes, jugés en vertu de la loi antiterroriste irakienne, sont arrivés au tribunal à bord d'un fourgon pénitentiaire escorté par un convoi de véhicules Humvee des forces spéciales irakiennes. Ils portaient l'uniforme jaune des prisonniers.

L'État islamique s'est emparé de vastes territoires en Syrie et en Irak en 2014 avant d'en être chassé cinq ans plus tard par les forces d'une coalition dirigée par les États-Unis. De nombreux membres de l'organisation ont été capturés, mais le groupe djihadiste reste actif dans certaines zones.

(Muayad Hameed et Ahmed Rasheed; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)